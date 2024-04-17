В Азербайджане расширят использование электромобилей

В Кабинете министров состоялось заседание под руководством премьер-министра Али Асадова по реализации мер, вытекающих из распоряжения президента Азербайджана от 7 марта 2024 года “О поощрении использования транспортных средств с электродвигателями”.

В Кабинете министров состоялось заседание под руководством премьер-министра Али Асадова по реализации мер, вытекающих из распоряжения президента Азербайджана от 7 марта 2024 года “О поощрении использования транспортных средств с электродвигателями”.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На заседании были обсуждены вопросы расширения использования электромобилей и сети зарядных станций для них, создания необходимой инфраструктуры, а также совершенствования нормативных правовых актов для привлечения к этим работам субъектов предпринимательства и другие необходимые вопросы.