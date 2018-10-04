Утвержден новый состав наблюдательного совета Фонда социального развития вынужденных переселенцев - СПИСОК

4 октября, 2018 07:23

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил новый состав Наблюдательного совета Фонда социального развития вынужденных переселенцев. Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов. Новый состав наблюдательного Совета выглядит следующим образом: Председатель наблюдательного совета Ровшан Рзаев - председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Члены наблюдательного Совета: Ильгар Фати-заде - первый заместитель министра финансов Метин Керимли - заместитель министра труда и социальной защиты населения Джамаледдин Гулиев - заведующий отделом развития экономических и социальных сфер аппарата Министерства экономики Азай Гулиев - председатель Совета государственной поддержки неправительственным организациям при Президенте Азербайджана Адиль Абдуллаев - учредитель ООО "Европейская система лифтов", президент Союза малых и средних предпринимателей Гулам Ишагзаи - резидент-координатор Программы развития ООН Джайдех Сингх - директор миссии Агентства международного развития США в Азербайджане Гидо Аброзо - представитель Верховного комиссара по делам Беженцев ООН в Азербайджане.