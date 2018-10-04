Утвержден новый состав наблюдательного совета Фонда социального развития вынужденных переселенцев - СПИСОК

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил новый состав Наблюдательного совета Фонда социального развития вынужденных переселенцев.
Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Новый состав наблюдательного Совета выглядит следующим образом:
Председатель наблюдательного совета
Ровшан Рзаев - председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Члены наблюдательного Совета:
Ильгар Фати-заде - первый заместитель министра финансов
Метин Керимли - заместитель министра труда и социальной защиты населения
Джамаледдин Гулиев - заведующий отделом развития экономических и социальных сфер аппарата Министерства экономики
Азай Гулиев - председатель Совета государственной поддержки неправительственным организациям при Президенте Азербайджана
Адиль Абдуллаев - учредитель ООО "Европейская система лифтов", президент Союза малых и средних предпринимателей
Гулам Ишагзаи - резидент-координатор Программы развития ООН
Джайдех Сингх - директор миссии Агентства международного развития США в Азербайджане
Гидо Аброзо - представитель Верховного комиссара по делам Беженцев ООН в Азербайджане.
News DepartmentАвтор новости
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