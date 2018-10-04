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    Утвержден новый состав наблюдательного совета Фонда социального развития вынужденных переселенцев - СПИСОК

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил новый состав Наблюдательного совета Фонда социального развития вынужденных переселенцев.

    Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

    Новый состав наблюдательного Совета выглядит следующим образом:

    Председатель наблюдательного совета

    Ровшан Рзаев - председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

    Члены наблюдательного Совета:

    Ильгар Фати-заде - первый заместитель министра финансов

    Метин Керимли - заместитель министра труда и социальной защиты населения

    Джамаледдин Гулиев - заведующий отделом развития экономических и социальных сфер аппарата Министерства экономики

    Азай Гулиев - председатель Совета государственной поддержки неправительственным организациям при Президенте Азербайджана

    Адиль Абдуллаев - учредитель ООО "Европейская система лифтов", президент Союза малых и средних предпринимателей

    Гулам Ишагзаи - резидент-координатор Программы развития ООН

    Джайдех Сингх - директор миссии Агентства международного развития США в Азербайджане

    Гидо Аброзо - представитель Верховного комиссара по делам Беженцев ООН в Азербайджане.

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