Состоялось первое собрание председателей общин районов и сел Западного Азербайджана

Состоялось первое собрание председателей общин по районам и селам Западного Азербайджана и представителей по территориальным единицам Азербайджана.

Состоялось первое собрание председателей общин по районам и селам Западного Азербайджана и представителей по территориальным единицам Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Общине Западного Азербайджана.

Выступая на мероприятии председатель правления общины, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли отметил важность собрания руководителей районных и сельских общин, объединившихся вокруг общины ради возвращения в Западный Азербайджан.

Затем встреча продолжилась обсуждениями на основе вопросов председателей и представителей районных и сельских общин.