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Состоялось первое собрание председателей общин районов и сел Западного Азербайджана

Состоялось первое собрание председателей общин районов и сел Западного Азербайджана Состоялось первое собрание председателей общин по районам и селам Западного Азербайджана и представителей по территориальным единицам Азербайджана.
Внутренняя политика
24 февраля 2024 г. 15:54
Состоялось первое собрание председателей общин районов и сел Западного Азербайджана

Состоялось первое собрание председателей общин по районам и селам Западного Азербайджана и представителей по территориальным единицам Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Общине Западного Азербайджана.

Выступая на мероприятии председатель правления общины, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли отметил важность собрания руководителей районных и сельских общин, объединившихся вокруг общины ради возвращения в Западный Азербайджан.

Затем встреча продолжилась обсуждениями на основе вопросов председателей и представителей районных и сельских общин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycanın rayonları və kəndləri üzrə icma sədrlərinin ilk toplantısı keçirilib

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