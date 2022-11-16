О нас

Шуша избрана членом Лиги исторических городов

Шуша избрана членом Лиги исторических городов Шуша избрана членом Лиги исторических городов (ЛИГ) на заседании Генеральной ассамблеи ЛИГ в рамках 18-й Всемирной конференции в южнокорейском городе Андонге.
Внутренняя политика
16 ноября 2022 г. 13:15
Шуша избрана членом Лиги исторических городов

Шуша избрана членом Лиги исторических городов (ЛИГ) на заседании Генеральной ассамблеи ЛИГ в рамках 18-й Всемирной конференции в южнокорейском городе Андонге.

Как сообщили Report в Управлении государственного заповедника города Шуша, о вступлении в Лигу объявил генеральный секретарь ЛИГ Шибата Шигенори.

ЛИГ- это международная платформа, которая включает 126 городов из разных стран мира. В рамках ЛИГ различные города тесно сотрудничают в целях сохранения историко-культурного наследия, сохранения историко-культурных памятников и повышения туристического потенциала городов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоShusha elected member of League of Historic Cities
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Tarixi Şəhərlər Liqasına üzv seçilib

Самое читаемое

СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
10 ноября 2022 г. 15:33
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi