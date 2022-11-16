Шуша избрана членом Лиги исторических городов

Шуша избрана членом Лиги исторических городов (ЛИГ) на заседании Генеральной ассамблеи ЛИГ в рамках 18-й Всемирной конференции в южнокорейском городе Андонге.

Шуша избрана членом Лиги исторических городов (ЛИГ) на заседании Генеральной ассамблеи ЛИГ в рамках 18-й Всемирной конференции в южнокорейском городе Андонге.

Как сообщили Report в Управлении государственного заповедника города Шуша, о вступлении в Лигу объявил генеральный секретарь ЛИГ Шибата Шигенори.

ЛИГ- это международная платформа, которая включает 126 городов из разных стран мира. В рамках ЛИГ различные города тесно сотрудничают в целях сохранения историко-культурного наследия, сохранения историко-культурных памятников и повышения туристического потенциала городов.