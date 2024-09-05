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Сегодня Yenicag.az исполняется 17 лет

Сегодня Yenicag.az исполняется 17 лет Сегодня исполняется 17 лет одному из первых новостных порталов Азербайджана — сайту Yenicag.az.
Внутренняя политика
5 сентября 2024 г. 12:15
Сегодня Yenicag.az исполняется 17 лет

Сегодня исполняется 17 лет одному из первых новостных порталов Азербайджана — сайту Yenicag.az.

Как сообщает Report, портал, который сейчас является флагманом медиа-группы "Yeni Çağ", начал деятельность 5 сентября 2007 года.

Yenicag.az освещает общественно-политические, социально-экономические и культурные события в Азербайджане, а также важные мировые новости.

С сентября 2015 года, будучи членом Совета прессы Азербайджана, портал участвует в международных медиа-проектах. Во время 44-дневной Отечественной войны группа "Yeni Çağ" активно использовала свои связи с медиа-организациями Европы и других стран.

С декабря 2016 года Yenicag.az запустил версии на турецком и русском языках, а с 2018 года работает видеопортал Yenicag.tv.

Сегодня в медиа-группу "Yeni Çağ" входят домены на азербайджанском, русском, турецком языках и видеопортал Yenicag.tv.

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Версия на азербайджанском языке Yenicag.az saytının 17 yaşı tamam olur

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