Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Гобустан-Поладлы

7 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги Гобустан-Поладлы.

Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было отмечено, что в соответствии с распоряжением, подписанным президентом Азербайджана в 2018 году, на строительство автомобильной дороги Гобустан-Поладлы, соединяющей 6 населенных пунктов с населением 5 тысяч человек, из инвестиционных расходов государственного бюджета Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана было выделено 6,4 млн манатов. Общая протяженность двухполосной дороги составляет 14,5 километра, а ширина проезжей части – 6 метров. В ходе строительства дороги четвертой технической категории были проложены 7 водоотводных труб различного диаметра, в необходимых местах установлены дорожные знаки, указательные щиты, сигнальные столбы, нанесена дорожная разметка. Строительство дороги осуществлено в соответствии с технологической последовательностью и с высоким качеством. Дорога Гобустан-Поладлы позволит проживающим в этом регионе людям ездить в любом направлении республики по автомобильной дороге Баку-Шамахы-Евлах. Реализация проекта, наряду с обеспечением безопасности водителей, также сыграет важную роль в развитии экономики и сельского хозяйства в регионе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.