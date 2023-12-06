Рашид Румзаде: Минная проблема мешает работам по реконструкции в Карабахе

Минная проблема препятствует как миру, так и работам по реконструкции в Карабахе.

Минная проблема препятствует как миру, так и работам по реконструкции в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Рашид Румзаде сказал на международном форуме "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованном Агентством государственной поддержки неправительственных организаций.

Он отметил, что для восстановления инфраструктуры в Карабахе его территория должна быть полностью очищена от мин.

"Это требует серьезных усилий, многих лет и финансов. К сожалению, отношение международной общественности к этому вопросу не является адекватным", - сказал Румзаде.