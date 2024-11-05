Рамиль Усубов: Азербайджан, как страна-победитель, может принудить Армению к миру

Рамиль Усубов: Азербайджан, как страна-победитель, может принудить Армению к миру

Попытки ряда иностранных государств и организаций использовать территорию Армении для создания новых очагов угроз, интенсивность подобной деятельности в последние месяцы еще больше обостряют и без того напряженную ситуацию в регионе.

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета Безопасности Азербайджана Рамиль Усубов в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

"Перед лицом такой реваншистской политики Азербайджан последовательно укрепляет свою систему безопасности, уже полностью сформировал эффективную систему обороны и стратегию удара, благодаря чему способен в короткие сроки дать эффективный ответ на любое внешнее воздействие", - подчеркнул Усубов.

Усубов подчеркнул, что Азербайджанская Республика способна пресечь любую попытку давления и воздействия, нацеленную против безопасность страны.

"Не только армянские реваншисты, но и крупные государства, не принимающие независимую волю и лидерство Азербайджана в регионе, должны сделать правильные выводы из опыта прошлых лет, не забывать о силе "Железного кулака", - отметил секретарь Совбеза.

Усубов также заявил, что Азербайджан, как страна-победитель и центр военной силы в регионе, может принудить побежденную Армению к устойчивому миру, то есть к подписанию мирного договора. "Баку может сделать это основываясь на требованиях международного права, а также ссылаясь на десятки фактов из международной практики. В последние десятилетия мы стали свидетелями "миротворческой" деятельности сверхдержав в Африке, Азии и даже самой Европе, основанной на принципе "победителей не судят". Азербайджан, несмотря на свою победу, далек от высокомерия в переговорном процессе. Решение проблемы лежит в атмосфере взаимного доверия, а также в избавлении Армении от губительного влияния извне, которое ведет к ее провалу. Власти Армении, принимая решения, должны учитывать интересы своего государства и народа", - написал Усубов.

Усубов также подчеркнул, что важно не только подписать мирное соглашение, но и обеспечить реальную реализацию его положений. "Прогресс в процессе делимитации и демаркации государственной границы и общий ход событий показывают, что Азербайджан и Армения как никогда близки к миру. Если Ереван найдет в себе силы избавиться от пагубного влияния покровителей, подписание мирного договора между двумя государствами станет возможным", - резюмировал Усубов.