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    Работникам сельского хозяйства, сферы экологии и охраны окружающей среды повышены зарплаты

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников сельского хозяйства, сферы экологии и охраны окружающей среды повышены зарплаты.

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в целях дальнейшего усиления социальной защиты работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды и повышения государственной заботы о них с 1 марта 2018 года повысить в среднем на 10 процентов установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды. 

     Кабинет Министров должен решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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