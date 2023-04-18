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Работа, проделанная в Карабахе и Восточном Зангезуре, еще раз показывает, что мы, хозяева этих земель, вернулись на земли своих предков

Работа, проделанная в Карабахе и Восточном Зангезуре, еще раз показывает, что мы, хозяева этих земель, вернулись на земли своих предков В настоящее время вопрос восстановления Карабаха и Восточного Зангезура является для нас главным приоритетом, и большинство своих поездок в регионы я совершаю именно в те регионы.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 16:31
Работа, проделанная в Карабахе и Восточном Зангезуре, еще раз показывает, что мы, хозяева этих земель, вернулись на земли своих предков

В настоящее время вопрос восстановления Карабаха и Восточного Зангезура является для нас главным приоритетом, и большинство своих поездок в регионы я совершаю именно в те регионы.

Как сообщает Report, об этом сказал 18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

Сообщив, что широкомасштабные восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре идут по плану, глава государства отметил: "Работа, проделанная в Карабахе и Восточном Зангезуре, еще раз показывает, что мы, хозяева этих земель, вернулись на земли предков. В течение тридцати лет Армения разоряла эти земли, не оставила камня на камне, занималась грабежом и хищениями, занималась варварством. А мы, хозяева этих земель, пришли, чтобы строить, чтобы создавать. Поэтому сразу же после окончания войны уже был дан старт работе".

Подчеркнув, что в двух населенных пунктах – селах Агалы и Талыш - уже проживают бывшие переселенцы, президент Ильхам Алиев сказал: "На примере этих сел мы видим в целом будущий облик Карабаха и Восточного Зангезура – благоустроенные города, благоустроенные села, инфраструктура, созданная на основе принципов умного управления. То есть все это очевидно. Еще раз скажу, эти два проекта уже показывают всему населению Азербайджана и всему миру, каким будет будущий облик Карабаха и Восточного Зангезура".

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Версия на английском языке President: Work done in Karabakh and Eastern Zangazur shows again that we, owners of these territories, have returned to our ancestral lands
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda görülmüş işlər bir daha göstərir ki, biz - bu torpaqların sahibləri dədə-baba torpaqlarımıza qayıtmışıq”

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