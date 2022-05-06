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Президент утвердил поправку в закон о лицензиях

Президент утвердил поправку в закон о лицензиях Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправки в закон "О лицензиях и разрешениях".
Внутренняя политика
6 мая 2022 г. 15:17
Президент утвердил поправку в закон о лицензиях

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправки в закон "О лицензиях и разрешениях".

Как сообщает Report, в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия в связи с госбезопасностью, добавляются общереспубликанский наземный радиовещатель; региональный наземный радиовещатель; платформенный вещатель, осуществляющий спутниковое вещание; платформенный вещатель, не осуществляющий спутниковое вещание; провайдер услуг вещания по заказу; оператор простой платформы; оператор универсальной платформы; мультиплекс-оператор.

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