Президент назначил нового главу ИВ Имишлинского района

Президент назначил нового главу ИВ Имишлинского района

21 мая, 2020 13:33

https://report.az/storage/news/5708659887de8d78e234408c9fbe2cca/ec96a852-35f1-4bd6-82e4-506b183b63ef_292.jpg Эльчин Адиль оглу Рзаев назначен главой Исполнительной власти Имишлинского района. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Отметим, что до этого назначения Э.Рзаев занимал должность первого заместителя главы Исполнительной власти Ясамальского района. Напомним, что сотрудники Службы государственной безопасности 5 мая провели операцию в здании Исполнительной власти Имишлинского района. 6 мая президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Вильяма Гаджиева от должности главы ИВ Имишлинского района.

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