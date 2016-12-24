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    Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундаментов здания школы и первого девятиэтажного жилого здания

    Глава государства выступил на церемонии

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря состоялась церемония закладки фундаментов здания школы и первого девятиэтажного жилого здания, которые будут построены в Ясамальском жилом комплексе – первом проекте Государственного агентства жилищного строительства при президенте Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

    Директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев проинформировал главу государства о работах, которые будут проведены в жилом комплексе.

    Президент Ильхам Алиев заложил фундаменты здания школы и первого девятиэтажного жилого здания, которые будут построены в Ясамальском жилом комплексе.

    Затем глава государства выступил на церемонии.


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