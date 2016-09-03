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    Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Масаллы

    Глава государства принял участие в церемонии открытия Площади флага и Музея государственных атрибутов Азербайджана

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл в Масаллы Площадь флага и Музей государственных атрибутов Азербайджана.

    Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

    Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что строительство Площади флага и Музея государственных атрибутов началось в 2014 году и строительные работы завершились в 2016 году. Общая площадь Площади флага составляет 1,3 гектара. На Площади установлен флагшток высотой 62 метра. На территории проведены озеленительные работы, посажены деревья и декоративные кустарники.

    В Музее демонстрируются экспонаты, отображающие государственные атрибуты Азербайджана.

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