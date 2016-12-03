Президент Азербайджана принял участие в мероприятии по случаю завершения проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации Тертера

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 3 декабря состоялось мероприятие в связи с завершением проекта "Реконструкция систем снабжения питьевой водой и канализации города Тертер".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

Председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства и его супругу о проекте.

Этот проект, выполненный в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов, был реализован в рамках проекта "Национальная программа водоснабжения и канализации в 6 районах Азербайджана", профинансированный совместно правительством Азербайджана и Исламским банком развития. С учетом перспективного развития до 2035 года, проект рассчитан на улучшение пользования услугами снабжения питьевой водой и канализации 26 тысяч жителей города Тертер. В будущем планируется подача питьевой воды в 11 сел, в которых проживает 21 тысяча жителей района. В целом, этим проектом воспользуются 47 тысяч жителей.

Было сообщено, что выполнение проекта началось в мае 2015 года. Для обеспечения города и прилегающих сел питьевой водой были пробурены 9 субартезианских колодца общей мощностью 120 литров в секунду, проложена межколодезная линия протяженностью 3,6 километра. Для обеспечения устойчивого водоснабжения города построены 2 резервуара для воды объемом 5 тысяч кубометров каждый, насосная станция и магистральный водопровод протяженностью 2,4 километра. В ходе реализации проекта в городе Тертер создана 91-километровая водораспределительная сеть, налажено подключение 4700 адресов, обеспеченных счетчиками. В целях противопожарной безопасности в разных частях города установлены 360 противопожарных гидранта, 185 клапанов для оптимального управления водой. Посредством новой системы водоснабжения обеспечена круглосуточная бесперебойная подача питьевой воды в город.

Было доведено до внимания, что в рамках проекта в городе Тертер впервые создана канализационная система. Для этого построена канализационная сеть протяженностью 75 километров, коллектор длиной 3,5 километра. Обеспечено подключение к сети 4700 адресов. Таким образом, в городе Тертер завершено строительство сетей питьевой воды и канализации. На очередном этапе проекта планируется строительство очистного сооружения для обезвреживания в сутки 7500 кубометров сточных вод, формирующихся в городе. Одновременно спроектировано строительство нового административного здания в соответствии с современными стандартами для Тертерского управления водоканала. С учетом сооружения для очистки сточных вод и административного здания строительные работы по проекту полностью завершатся в 2018 году.

Системы снабжения питьевой водой города Тертер были созданы в 1960-е годы. Два резервуара для воды объемом 500 кубометров и внутригородская система протяженностью 47 километров пришли в состояние, непригодное для эксплуатации. В городе Тертер отсутствовала канализационная система. До начала выполнения нового проекта ОАО "Азерсу" обслуживало 11 тысяч из 20 тысяч жителей города или примерно 55 процентов, вода поступала в город по графику.

В рамках проекта «Национальная программа водоснабжения и канализации в 6 районах Азербайджана», профинансированного совместно правительством Азербайджана и Исламским банком развития, наряду с городом Тертер, началась реконструкция водной и канализационной систем в городах Гядабей, Дашкесан и Астара. В 2017 году завершится строительство водной и канализационной сети в городах Гядабей и Дашкесан, а в городе Газах начнется выполнение проекта.

Затем глава государства встретился с представителями общественности Тертерского района.

Президент Азербайджана нажал на кнопку, символизирующую подачу воды в город Тертер.

В заключение была сделана фотография на память.