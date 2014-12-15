​Президент Азербайджана подписал распоряжение о присвоении воинских и почетных званий сотрудникам МЧС

15 декабря, 2014 19:19

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Халиду Мухаммед оглу Наджафову почетного звания "Заслуженный инженер". Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: "За плодотворные заслуги в сфере инженерной деятельности в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики присвоить Халиду Мухаммед оглу Наджафову почетное звание "Заслуженный инженер"". Как сообщает Report, другим распоряжением президента заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики, полковнику Хикмету Керим оглу Керимову присвоено воинское звание генерал-майора.