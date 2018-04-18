Президент Азербайджана: По каждой сфере у нас есть конкретные программы

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Мы не должны довольствоваться достигнутым и смотреть в будущее".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 апреля на церемонии инаугурации.

"У нас имеется очень четкое представление, планы, программы работ на будущие годы. Во многих сферах мы продолжим наши усилия, превратим Азербайджан в более могущественную страну. По каждой сфере у нас есть конкретные программы", - отметил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что для этого имеется сильная политическая воля, большие финансовые ресурсы:

"Мы создали эти финансовые ресурсы своими руками. Поэтому наш народ смотрит в будущее с большим оптимизмом. Всеобщая цель в том, чтобы страна стала еще сильнее".