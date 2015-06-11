Президент Азербайджана принял председателя Палаты депутатов парламента Чехии

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ 11 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Палаты депутатов парламента Чешской Республики Яна Хамачека, прибывшего в нашу страну для участия в церемонии открытия первых Европейских игр.

Как отмечает Report, председатель Палаты депутатов Ян Хамачек передал главе государства приветствия президента Чешской Республики Милоша Земана. Он отметил, что президент Чешской Республики проявляет большой интерес к укреплению дружественных отношений между нашими странами. Сообщив, что Чехия примет участие в первых Европейских играх с большой делегацией, Ян Хамачек подчеркнул, что Национальный олимпийский комитет его страны серьезно подготовился к этим играм.

С удовлетворением вспомнив о встречах с президентом Чешской Республики Милошем Земаном, глава государства отметил значение взаимных визитов высокого уровня в укреплении связей. Коснувшись значения первых Европейских игр, президент Ильхам Алиев пожелал успехов чешским спортсменам, принимающим участие в соревнованиях с большой делегацией.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, отмечены взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении связей и наличие возможностей для этого.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Милоша Земана и просил передать его приветствия президенту Чешской Республики.