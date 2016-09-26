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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке №6 в Баку - ВИДЕО

    Президент Ильхам Алиев вошел в помещение для голосования, взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и опустил бюллетень в урну

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября в Азербайджанской Республике - день всенародного голосования (референдум).

    Как сообщает Report, с первых минут начала избирательного процесса на расположенном в средней школе №6 избирательном участке №6 Сабаильского избирательного округа №29 города Баку наблюдалось особое оживление.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с супругой Мехрибан Алиевой и членами семьи прибыл на избирательный участок.

    Президент Ильхам Алиев вошел в помещение для голосования, взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и опустил бюллетень в урну.

    Этот момент наблюдали представители органов печати, телевизионных каналов нашей республики и зарубежных стран.

    Затем проголосовали первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

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