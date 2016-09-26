Президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке №6 в Баку - ВИДЕО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября в Азербайджанской Республике - день всенародного голосования (референдум).

Как сообщает Report, с первых минут начала избирательного процесса на расположенном в средней школе №6 избирательном участке №6 Сабаильского избирательного округа №29 города Баку наблюдалось особое оживление.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с супругой Мехрибан Алиевой и членами семьи прибыл на избирательный участок.

Президент Ильхам Алиев вошел в помещение для голосования, взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и опустил бюллетень в урну.

Этот момент наблюдали представители органов печати, телевизионных каналов нашей республики и зарубежных стран.

Затем проголосовали первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.