 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район

    Мубариз Ахмедзаде проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ 3 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район.

    Как сообщает Report, сначала глава государства посетил в парке культуры и отдыха, носящем имя великого лидера Гейдара Алиева, памятник гениальной личности, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной вокруг памятника и в парке. Было сообщено, что в парке проведена широкая работа по благоустройству, созданы все условия для эффективного отдыха жителей.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi