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Премьер-министр Асадов встретился с министром административных и бюрократических реформ Индонезии

Премьер-министр Асадов встретился с министром административных и бюрократических реформ Индонезии 15:06
Внутренняя политика
10 октября 2023 г. 15:45
Премьер-министр Асадов встретился с министром административных и бюрократических реформ Индонезии

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром административных и бюрократических реформ Индонезии Абдуллой Азваром Анасом.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Индонезией основаны на взаимоуважении и дружбе, отмечалось, что прошлый год ознаменовался 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Говоря об успешном сотрудничестве в политической сфере, Асадов назвал взаимную поддержку в рамках международных организаций, в том числе ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, одним из важных факторов взаимоотношений двух стран.

Премьер-министр Азербайджана отметил, что торговый оборот между нашими странами в 2022 году увеличится в 5 раз.

В ходе встречи стороны подтвердили наличие успешного взаимодействия в сфере государственной службы, обменялись мнениями относительно реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству, подписанному в 2017 году между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Министерством административных и бюрократических реформ Индонезии.

Было отмечено, что в рамках реализации меморандума в Индонезии функционируют Центры государственных услуг на основе модели ASAN xidmət.

На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в области инвестиций, энергетики, гуманитарной и других сферах

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Версия на английском языке Ali Asadov meets with Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of Indonesia
Версия на азербайджанском языке Baş nazir Əli Əsədov İndoneziyanın inzibati və bürokratik islahatlar naziri ilə görüşüb

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