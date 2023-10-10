Премьер-министр Асадов встретился с министром административных и бюрократических реформ Индонезии

15:06

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром административных и бюрократических реформ Индонезии Абдуллой Азваром Анасом.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Индонезией основаны на взаимоуважении и дружбе, отмечалось, что прошлый год ознаменовался 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Говоря об успешном сотрудничестве в политической сфере, Асадов назвал взаимную поддержку в рамках международных организаций, в том числе ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, одним из важных факторов взаимоотношений двух стран.

Премьер-министр Азербайджана отметил, что торговый оборот между нашими странами в 2022 году увеличится в 5 раз.

В ходе встречи стороны подтвердили наличие успешного взаимодействия в сфере государственной службы, обменялись мнениями относительно реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству, подписанному в 2017 году между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Министерством административных и бюрократических реформ Индонезии.

Было отмечено, что в рамках реализации меморандума в Индонезии функционируют Центры государственных услуг на основе модели ASAN xidmət.

На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в области инвестиций, энергетики, гуманитарной и других сферах