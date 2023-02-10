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Представитель президента Азербайджана в Нахчыване встретился с генконсулом Турции

Представитель президента Азербайджана в Нахчыване встретился с генконсулом Турции Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли встретился с генеральным консулом Турции в Нахчыване Асипом Кая.
Внутренняя политика
10 февраля 2023 г. 16:51
Представитель президента Азербайджана в Нахчыване встретился с генконсулом Турции

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли встретился с генеральным консулом Турции в Нахчыване Асипом Кая.

Как передает нахчыванское бюро Report, полномочный представитель президента выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Турции.

Генеральный консул, в свою очередь, поблагодарил за оказанную Азербайджаном поддержку и помощь.

В ходе встречи также были обсуждены стратегическое партнерство между странами, роль Нахчывана в двусторонних отношениях стран и перспективы развития связей.

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Версия на английском языке Azerbaijani President's Representative in Nakhchivan meets with Consul General of Turkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidentinin Naxçıvandakı nümayəndəsi Türkiyənin Baş konsulu ilə görüşüb

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