Представитель президента Азербайджана в Нахчыване встретился с генконсулом Турции

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли встретился с генеральным консулом Турции в Нахчыване Асипом Кая.

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли встретился с генеральным консулом Турции в Нахчыване Асипом Кая.

Как передает нахчыванское бюро Report, полномочный представитель президента выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Турции.

Генеральный консул, в свою очередь, поблагодарил за оказанную Азербайджаном поддержку и помощь.

В ходе встречи также были обсуждены стратегическое партнерство между странами, роль Нахчывана в двусторонних отношениях стран и перспективы развития связей.