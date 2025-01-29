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Председатель участка: В ходе голосования нежелательных инцидентов не зафиксировано

Председатель участка: В ходе голосования нежелательных инцидентов не зафиксировано В ходе избирательного процесса нежелательных инцидентов не зафиксировано.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 09:34
Председатель участка: В ходе голосования нежелательных инцидентов не зафиксировано

В ходе избирательного процесса нежелательных инцидентов не зафиксировано.

Об этом Report сказала председатель избирательного участка №12 Ясамальского избирательного округа №17 Бести Агаева.

Она отметила, что число избирателей на участке составляет 1309 человек:

"Избиратели голосуют за 37 кандидатов, 19 из которых будут избраны. За ходом голосования наблюдают 8 человек. Среди кандидатов есть как члены партии "Ени Азербайджан", так и самовыдвиженцы. В настоящее время проголосовали около 30 человек. Предположительно, активность избирателей будет наблюдаться после 10:00".

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

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Версия на английском языке Precinct chair: No undesirable incidents occurred during voting process
Версия на азербайджанском языке Məntəqə sədri: Səsvermə prosesində hər hansı xoşagəlməz hal yaşanmayıb

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