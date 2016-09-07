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    Председатель ЦИК Азербайджана призвал наблюдателей быть внимательными

    Нам удалось создать в стране атмосферу референдума

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Нам удалось создать в Азербайджане атмосферу референдума. Все идет своим чередом и пока каких-либо проблем не возникало".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

    По его словам, в день голосования наблюдателям следует быть внимательными: "Наблюдатели должны следить за процессом голосования. То есть, они могут высказывать мнение по тому или иному вопросу. Впечатление по поводу выборов у нас создается на основе обращений наблюдателей. С этой точки зрения наблюдатели должны быть объективны". 

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