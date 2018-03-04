Повышена зарплата работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о повышении заработной платы работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи.

Как сообщает Report, согласно Распоряжению, в целях дальнейшего усиления социальной защиты работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи и повышения государственной заботы о них, c 1 марта 2018 года повышены в среднем на 10 процентов установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи, финансируемых из государственного бюджета.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.