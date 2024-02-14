После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек

После антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, Азербайджан нашел и передал Армении тела 173 человек.

После антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, Азербайджан нашел и передал Армении тела 173 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В сообщении также отмечается, что Госкомиссия положительно восприняла опубликованное в армянской прессе заявление уполномоченного органа Армении о готовности к сотрудничеству с Азербайджаном в вопросе определения судеб лиц, пропавших без вести в ходе военных действий, и считает целесообразным объединение усилий в этом направлении.

"Азербайджан, руководствуясь нормами международного гуманитарного права и соответствующими положениями трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, при тесном участии российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста (МККК) оказал всестороннюю помощь армянской стороне в проведении поисковых работ на территориях, где велись военные действия. Таким образом, после 44-дневной войны были обнаружены и переданы армянской стороне тела 1713 человек, после военного конфликта, произошедшего на армяно-азербайджанской условной границе 12-14 сентября 2022 года - тела 157 человек, после антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, тела 173 человек", - говорится в сообщении.