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После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек

После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек После антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, Азербайджан нашел и передал Армении тела 173 человек.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 11:05
После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек

После антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, Азербайджан нашел и передал Армении тела 173 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В сообщении также отмечается, что Госкомиссия положительно восприняла опубликованное в армянской прессе заявление уполномоченного органа Армении о готовности к сотрудничеству с Азербайджаном в вопросе определения судеб лиц, пропавших без вести в ходе военных действий, и считает целесообразным объединение усилий в этом направлении.

"Азербайджан, руководствуясь нормами международного гуманитарного права и соответствующими положениями трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, при тесном участии российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста (МККК) оказал всестороннюю помощь армянской стороне в проведении поисковых работ на территориях, где велись военные действия. Таким образом, после 44-дневной войны были обнаружены и переданы армянской стороне тела 1713 человек, после военного конфликта, произошедшего на армяно-азербайджанской условной границе 12-14 сентября 2022 года - тела 157 человек, после антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, тела 173 человек", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan handed over bodies of 173 people to Armenia after anti-terror measures
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan antiterror əməliyyatından sonra 173 nəfərin meyitini Ermənistana təhvil verib

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