Пленум Конституционного суда рассмотрит итоги президентских выборов 13 февраля

Заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики касательно итогов внеочередных президентских выборов состоится завтра, 13 февраля.
Об этом Report сообщили в Конституционном суде.
Отмечается, что Пленум рассмотрит вопрос утверждения протокола Центральной избирательной комиссии об итогах внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года.
Заседание назначено на 11:00.
Центризберком Азербайджана 11 февраля провел заседание по итогам президентских выборов. Согласно итоговым результатам, победу на выборах одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набрав 92,12 процента голосов избирателей.