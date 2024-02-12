Пленум Конституционного суда рассмотрит итоги президентских выборов 13 февраля

Заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики касательно итогов внеочередных президентских выборов состоится завтра, 13 февраля.

Заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики касательно итогов внеочередных президентских выборов состоится завтра, 13 февраля.

Об этом Report сообщили в Конституционном суде.

Отмечается, что Пленум рассмотрит вопрос утверждения протокола Центральной избирательной комиссии об итогах внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года.

Заседание назначено на 11:00.

Центризберком Азербайджана 11 февраля провел заседание по итогам президентских выборов. Согласно итоговым результатам, победу на выборах одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набрав 92,12 процента голосов избирателей.