Парламент Азербайджана принял закон "О борьбе с религиозным экстремизмом"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет разрешено наносить вред жизни, здоровью или ущерб имуществу религиозных экстремистов в ходе спецопераций против религиозного экстремизма.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в новом законопроекте "О борьбе с религиозным экстремизмом".

Законопроект, подготовленный совместно комитетом по правовой политике и государственному строю и комитетом по общественным объединениям и религиозным организациям, состоит из 3 глав и 15 статей. Согласно новому законопроекту, каждый обязан сообщить в соответствующие государственные органы информацию, которая будет способствовать выявлению случаев религиозного экстремизма, религиозного фанатизма и религиозного радикализма, и сведению к минимуму ущерба в результате этих случаев.

В законопроекте отмечается, что лица, занимающиеся религиозным экстремизмом, несут ответственность в порядке, предусмотренном Уголовным, Административным и Гражданским кодексами. Регистрация юридических лиц, занимающихся религиозным экстремизмом, аннулируется, их деятельность приостанавливается.

Согласно законопроекту, в ходе спецопераций против религиозного экстремизма, проводимых в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджана, допускается нанесение ущерба жизни, здоровью и имуществу экстремистов. Лицо, участвующее в борьбе против религиозного экстремизма, не несет ответственности за нанесение ущерба в ходе спецопераций против религиозного экстремизма.

Основной целью является обеспечение безопасности общества и государства, выявление и предотвращение религиозного экстремизма и сведение к минимуму ущерба в результате религиозного экстремизма, выявление причин и условий возникновения религиозного экстремизма и и осуществления экстремисткой деятельности, финансирования экстремизма.

Отметим, что проект принят в первом чтении по итогам голосования.