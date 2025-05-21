Опубликована итоговая декларация международной конференции "Возвращение в Западный Азербайджан"

Опубликована итоговая декларация международной конференции "Возвращение в Западный Азербайджан"

Опубликована итоговая декларация международной конференции на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека", организованной совместно Обществом Западного Азербайджана и Общественным объединением "Дом Азербайджан-Турция", при партнерстве Бакинского международного центра мультикультурализма, Университета ADA и Центра анализа международных отношений, в городе Анкаре (Турция).

Как сообщает Report, в декларации подчеркивается, что право на возвращение, закрепленное в международных правовых актах, является одной из основ международного права и важным принципом, служащим миру и сосуществованию.

Отмечается, что азербайджанцы, проживавшие в Западном Азербайджане (на территории нынешней Армении), в различные периоды XX века - в 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах подверглись систематическим этническим чисткам и были насильственно изгнаны со своих родных земель. В результате этих событий сотни тысяч западных азербайджанцев стали беженцами, а их культурное наследие - мечети, кладбища и исторические памятники - было уничтожено.

В декларации отмечается, что обеспечение права на возвращение западных азербайджанцев является не только вопросом защиты прав человека, но и необходимым условием для установления справедливости, стабильности и сосуществования в регионе. Безопасное и достойное возвращение западных азербайджанцев на земли своих предков - это не только восстановление исторической справедливости, но и важный шаг к стабильности и примирению на Южном Кавказе.

Участники конференции призвали международное сообщество, включая ООН, ЮНЕСКО, ICESCO и другие организации, предпринять активные шаги для обеспечения безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев, восстановления их прав и культурного наследия. "Армения должна начать конструктивный диалог с Обществом Западного Азербайджана, допустить мониторинговые миссии ЮНЕСКО и других соответствующих структур для охраны и восстановления культурного наследия западных азербайджанцев, а также обеспечить их имущественные права", - говорится в документе.