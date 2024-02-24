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Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида

Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева вместе побывала в городе Ходжалы по случаю годовщины трагических событий.
Внутренняя политика
24 февраля 2024 г. 14:50
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева вместе побывала в городе Ходжалы по случаю годовщины трагических событий.

Как сообщает Report, омбудсмен прибыла в Ходжалы с группой жителей, выживших в Ходжалинском геноциде.

Это первый визит омбудсмена в Ходжалы после его освобождения от оккупации.

Алиева рассказала мировой общественности о Ходжалинском геноциде с места, где непосредственно происходили эти трагические события. Она призвала международные организации оказать поддержку в привлечении к ответственности виновников Ходжалинского геноцида.

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Версия на английском языке Ombudsman of Azerbaijan visits Khojaly on occasion of genocide anniversary
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Xocalı soyqırımının törədildiyi əraziyə gedib, dünya ictimaiyyətinə müraciət edib

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