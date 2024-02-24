Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева вместе побывала в городе Ходжалы по случаю годовщины трагических событий.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева вместе побывала в городе Ходжалы по случаю годовщины трагических событий.

Как сообщает Report, омбудсмен прибыла в Ходжалы с группой жителей, выживших в Ходжалинском геноциде.

Это первый визит омбудсмена в Ходжалы после его освобождения от оккупации.

Алиева рассказала мировой общественности о Ходжалинском геноциде с места, где непосредственно происходили эти трагические события. Она призвала международные организации оказать поддержку в привлечении к ответственности виновников Ходжалинского геноцида.