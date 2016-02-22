Обнародованы названия исполнительных органов, где чаще всего нарушались правила этического поведения - СПИСОК

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году за нарушение правил этического поведения в органах местной исполнительной власти к государственным служащим применено 83 административных наказания.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете Государственной комиссии по вопросам занятости при президенте Азербайджана.

За отчетный период при анализе всех случаев было установлено, что в Исполнительной власти Агстафинского района административное наказание применено в отношении 12 госслужащих, в Исполнительной власти Сальянского района - 11, Исполнительной власти Шамахинского района - 10, Исполнительной власти Зардабского района - 7, Исполнительной власти Билясуварского района - 6, Исполнительной власти Уджарского района - 6, Исполнительной власти Дашкясанского района - 5, Исполнительной власти Масаллинского района - 5, Исполнительной власти Абшеронского района - 3, Исполнительной власти Загатальского района - 3, Исполнительной власти Шабранского района - 3, Исполнительной власти Бейлаганского района - 2, Исполнительной власти Лянкяранского района - 2, Исполнительной власти Гахского района - 1, Исполнительной власти Физулинского района - 1, Исполнительной власти Бинагадинского района - 1, Исполнительной власти Газахского района - 1, Исполнительной власти Ярдымлинского района - 1, Исполнительной власти Габалинского района - 1, Исполнительной власти Агдашского района - 1, Исполнительной власти Гобустанского района - в отношении 1 госслужащего.

В органах местной исполнительной власти 72 из 83 административных наказаний были в форме выговора, 11 - освобождения от госслужбы.