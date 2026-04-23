Натиг Ибрагимов переназначен ректором Лянкяранского госуниверситета
Внутренняя политика
- 23 апреля, 2026
- 17:17
Натиг Сахраб оглу Ибрагимов назначен ректором Лянкяранского государственного университета.
Как передает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Отметим, что Натиг Ибрагимов с мая 2016 года по 23 апреля 2021 года исполнял обязанности ректора Лянкяранского государственного университета. 23 апреля 2021 года он был назначен ректором Лянкяранского госуниверситета.
21:51
Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалейИндивидуальные
21:39
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2Происшествия
21:35
Арагчи встретится в Москве с ПутинымВ регионе
21:13
"Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лигиФутбол
21:02
Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировалсяПроисшествия
20:58
Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026Армия
20:45
Трамп представил детали переговоров с ИраномДругие страны
20:37
Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в ИталииСпорт
20:23