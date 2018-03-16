Награждены сотрудники Государственной миграционной службы - СПИСОК

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие на службе и плодотворную деятельность в миграционных органах, глава государства наградил следующих сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики:

медалью "Tерегги"

Сафарова Ровшана Эльхан оглу

медалью "За отличие на службе в миграционных органах"

Aбдуллаева Рамиля Интизам оглу

Ахмедова Турала Рустам оглу

Алиева Парвиза Намиг оглу

Гусейнову Афсану Мазахир гызы

Исаева Али Ариф оглу

Кязумову Гюнай Шаиг гызы

Kеримову Зульфию Энвер гызы

Mамедова Кянана Эсвер оглу

Mирзоева Эльвина Али оглу

Mикаилова Багира Микаил оглу

Ширалиева Кямиля Гюльали оглу.

Другим распоряжением главы государства, сотрудникам Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания.

Первому заместителю начальника Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Вели Наги оглу Нагиеву присвоено высшее специальное звание советника государственной миграционной службы II класса.

Высшее специальное звание советника государственной миграционной службы III класса присвоено следующим сотрудникам Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики:

Taлыбову Рзе Васиф оглу – начальнику Главного управления по вопросам гражданства Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

Набиеву Шахину Идаят оглу – начальнику Государственной миграционной службы Нахчыванской Автономной Республики.