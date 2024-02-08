Наблюдательная миссия ОТГ обнародовала результаты мониторинга в Баку, Шуше и Ханкенди

Миссия Организации тюркских государств (ОТГ) не зафиксировала никаких правонарушений или фактов давления на избирателей со стороны политических сил в ходе мониторинга внеочередных выборов президента Азербайджана.

Миссия Организации тюркских государств (ОТГ) не зафиксировала никаких правонарушений или попыток оказать давление на избирателей со стороны политических сил в ходе мониторинга внеочередных выборов президента Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на пресс-конференции по итогам мониторинга.

По его словам, наблюдатели от ОТГ успешно завершили мониторинг: "Весь процесс был организован в соответствии с международными стандартами и законодательством. Наблюдатели провели встречи с президентом Ильхамом Алиевым и председателем Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым в преддверии выборов. Миссия провела мониторинг на избирательных участках в Баку, Шуше и Ханкенди. Никаких нарушений зафиксировано не было, обеспечивался общественный порядок".

Омуралиев также подчеркнул, что на избирательных участках были созданы необходимые условия для граждан с инвалидностью.