President
О нас

Наблюдательная миссия ОТГ обнародовала результаты мониторинга в Баку, Шуше и Ханкенди

Наблюдательная миссия ОТГ обнародовала результаты мониторинга в Баку, Шуше и Ханкенди Миссия Организации тюркских государств (ОТГ) не зафиксировала никаких правонарушений или фактов давления на избирателей со стороны политических сил в ходе мониторинга внеочередных выборов президента Азербайджана.  
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 15:01
Наблюдательная миссия ОТГ обнародовала результаты мониторинга в Баку, Шуше и Ханкенди

Миссия Организации тюркских государств (ОТГ) не зафиксировала никаких правонарушений или попыток оказать давление на избирателей со стороны политических сил в ходе мониторинга внеочередных выборов президента Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на пресс-конференции по итогам мониторинга.

По его словам, наблюдатели от ОТГ успешно завершили мониторинг: "Весь процесс был организован в соответствии с международными стандартами и законодательством. Наблюдатели провели встречи с президентом Ильхамом Алиевым и председателем Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым в преддверии выборов. Миссия провела мониторинг на избирательных участках в Баку, Шуше и Ханкенди. Никаких нарушений зафиксировано не было, обеспечивался общественный порядок".

Омуралиев также подчеркнул, что на избирательных участках были созданы необходимые условия для граждан с инвалидностью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоOTS announces observation results of election process in liberated areas
Версия на азербайджанском языке ФотоTDT azad edilmiş ərazilərdə seçki prosesini müşahidəsinin nəticələrini açıqlayıb

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В прошлом году в Азербайджане трудоустроены около 42 тыс молодых людей
В прошлом году в Азербайджане трудоустроены около 42 тыс молодых людей
2 февраля 2024 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi