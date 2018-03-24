На строительство Олимпийского спортивного комплекса в Бейлагане выделено 16,5 миллиона манатов

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по строительству Олимпийского спортивного комплекса в Бейляганском районе".

Как передает Report, в целях подготовки проектно-сметных документов и завершения строительства Олимпийского спортивного комплекса в Бейляганском районе из суммы, указанной в подпункте 1.9.11 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, выделить Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики 16,5 миллиона (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) манатов.