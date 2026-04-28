МВД Азербайджана предупредило о мошеннической рекламе в соцсетях

Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан о рекламных объявлениях, распространяемых в социальных сетях.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, в соцсетях и на различных онлайн-платформах часто встречаются объявления о продаже брендовых товаров по очень низким ценам.

Отмечается, что на первый взгляд такие предложения выглядят выгодными, однако в большинстве случаев они направлены на завоевание доверия с использованием имен известных брендов. Товары предлагают по ценам значительно ниже рыночных, а формулировки вроде "последний шанс" и "ограниченное количество" создают ощущение спешки и подталкивают к необдуманным решениям.

Цель подобных схем - получить доступ к персональным данным, в том числе данным банковских карт.

Ведомство порекомендовало не открывать сомнительные ссылки, тщательно проверять адрес и достоверность веб-ресурса, осуществлять покупки исключительно на надежных платформах и не поддаваться психологическому давлению. В случае если данные уже были введены или зафиксирована подозрительная транзакция, следует незамедлительно связаться с банком и обратиться в правоохранительные органы.