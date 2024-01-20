Минуло 34 года со дня кровавой трагедии 20 Января

Сегодня 34-ая годовщина событий 20 января 1990 года, которые вошли в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия.

Сегодня 34-ая годовщина событий 20 января 1990 года, которые вошли в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия.

Как напоминает Report, надуманная карабахская проблема, вновь поднятая в конце 1987 года, была направлена на нарушение территориальной целостности Азербайджана, оккупацию наших земель, изгнание из родных краев сотен тысяч азербайджанцев, проживавших в Армении и в тогдашнем Нагорном Карабахе. Этот конфликт между двумя республиками бывшего Советского Союза стал очередным этапом последовательного расселения армян на азербайджанских землях в XIX-XX столетиях, а также этнических чисток и геноцида, целенаправленно проводимых против нашего народа.

Прямая или косвенная поддержка руководством СССР территориальных притязаний Армянской ССР против нашей республики, сепаратизма, разжигаемого радикальными армянскими националистами, и массового насилия против наших соотечественников, а также преступная нерешительность тогдашних руководителей Азербайджана и их шаги, противоречащие национальным интересам, вынудили наш народ встать на защиту территориальной целостности республики. Таким образом, появилось народное движение широкого социального спектра и возникла почва для его постепенного перерастания в национально-освободительное движение.

Руководство СССР, напуганное тем, что азербайджанский народ, гневно возвысив свой голос за правду и справедливость, стремится избавиться от имперских оков, прибегло к чудовищному преступлению, которое, по сути, еще более ускорило крах советского тоталитарного режима.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены воинские части Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. До объявления населению о введении чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и смертельно ранили 20 человек. В течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в городе Баку был убит 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение - 25 января в Нефтчале и 26 января в Лянкаране.

В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения.

Среди погибших были женщины, дети и старики, медики и сотрудники правоохранительных органов. Незаконный ввод войск сопровождался и массовыми арестами среди мирного населения. В Баку и других городах и районах республики был незаконно арестован 841 человек, 112 из них были отправлены в тюрьмы различных городов СССР. Военнослужащие обстреляли 200 домов, 80 автомобилей, в том числе машины скорой помощи, в результате пожаров было уничтожено большое количество государственного и личного имущества. Всего в Азербайджане официально числятся шехидами 20 января 150 человек.

21 января, на следующий день после кровавой бойни, великий сын нашего народа Гейдар Алиев, придя в постоянное представительство Азербайджана в Москве, выступил с заявлением, резко осуждающим правительство СССР и некомпетентное руководство Азербайджана. Этот ужасный и жестокий террор, которому подвергся азербайджанский народ, был также решительно осужден прогрессивными силами мира.

Трагедия не была своевременно тщательно расследована и не получила адекватную оценку в Азербайджане. Лишь спустя несколько лет по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева ей была дана политико-правовая оценка на государственном уровне.

В указе президента Азербайджанской Республики "О проведении 4-й годовщины трагедии 20 Января" от 5 января 1994 года Милли Меджлису Азербайджанской Республики было рекомендовано рассмотреть вопрос о проведении специальной сессии, связанной с событиями Кровавого Января. В Постановлении Милли Меджлиса от 29 марта 1994 года были конкретно отмечены виновники трагедии 20 Января, она была расценена как военная агрессия и преступление, совершенные тоталитарным коммунистическим режимом с целью задушить национально-освободительное движение в Азербайджане, сломить веру и волю людей.

20 января 1990 года было жестоко подавлено движение за свободу и независимость. Но воля народа не была сломлена, и национальный дух не был поколеблен. Сыны Родины, пожертвовавшие во время этой бойни своей жизнью во имя защиты общенациональных интересов и возвысившиеся на вершину шехидства благодаря невиданной самоотверженности, вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа.

С исторической Победой, достигнутой в Отечественной войне 2020 года под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и с полным обеспечением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в результате локальных антитеррористических мер, осуществленных Азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, души шехидов 20 января обрели покой.

Сегодня национальная идея азербайджанского народа предполагает возвращение на свои исторические земли. В Карабахе и Восточном Зангезуре идут масштабные строительно-восстановительные работы, бывшие вынужденные переселенцы уже возвращаются в родные края в рамках программы "Великое возвращение", этот процесс будет расширяться.

Азербайджанские беженцы также вернутся на родные земли в Армении. Наш народ не смирился с оккупацией за 30 лет, одержал историческую победу в Отечественной войне 2020 года - все это еще больше укрепляет эти надежды. Президент Ильхам Алиев определил возвращение в Западный Азербайджан как новый приоритет.