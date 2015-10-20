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    Милли Меджлис принял законопроект о приостановлении проверок в предпринимательской деятельности

    Проект принят путем голосования

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева вынесен законопроект "О приостановлении проверок в предпринимательской деятельности". 

    Как сообщает Report, сведения о проекте предоставил председатель комитета по экономической политике Милли Меджлиса Зияд Самедзаде. 

    Он отметил, что законопроект состоит их 3-х пунктов: "Приостановление проверок предусмотрено сроком на 2 года, начиная с 1 ноября. За этот период времени могут быть проведены только налоговые проверки, а также определенные соответствующими органами исполнительной власти проверки в связи с угрозой безопасности и экономическим интересам государства, жизни и здоровью людей". 

    Проект принят путем голосования.

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