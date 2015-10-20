Милли Меджлис принял законопроект о приостановлении проверок в предпринимательской деятельности

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева вынесен законопроект "О приостановлении проверок в предпринимательской деятельности".

Как сообщает Report, сведения о проекте предоставил председатель комитета по экономической политике Милли Меджлиса Зияд Самедзаде.

Он отметил, что законопроект состоит их 3-х пунктов: "Приостановление проверок предусмотрено сроком на 2 года, начиная с 1 ноября. За этот период времени могут быть проведены только налоговые проверки, а также определенные соответствующими органами исполнительной власти проверки в связи с угрозой безопасности и экономическим интересам государства, жизни и здоровью людей".

Проект принят путем голосования.