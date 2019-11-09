Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем государственного флага

Первый вице-президент Мехрибан Алиева в связи с Днем государственного флага Азербайджанской республики, который отмечается 9 ноября, поздравила азербайджанский народ.

Как сообщает Report, первый вице-президент опубликовала поздравление на своей странице в İnstagram.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех вас с 9 ноября - Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном! Желаю нашему народу здоровья, счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, мира и процветания!".