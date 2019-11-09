 Наверх

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем государственного флага

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем флага

Первый вице-президент Мехрибан Алиева в связи с Днем государственного флага Азербайджанской республики, который отмечается 9 ноября, поздравила азербайджанский народ.

Как сообщает Report, первый вице-президент опубликовала поздравление на своей странице в İnstagram.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех вас с 9 ноября - Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном! Желаю нашему народу здоровья, счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, мира и процветания!".

View this post on Instagram

✔️Əziz həmvətənlər! 9 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm! Qoy üçrəngli bayrağımız müstəqil Azərbaycanın üzərində daim əzəmətlə dalğalansın! Xalqımıza cansağlığı, səadət, xoş günlər və sevgi, Vətənimizə isə rifah, sülh və tərəqqi arzulayıram! ✔️Дорогие соотечественники! Поздравляю всех вас с 9 ноября - Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном! Желаю нашему народу здоровья, счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, мира и процветания! #Azərbaycan #bayraqgünü #flagday

A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) on

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!