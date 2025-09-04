Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Мадат Бабаян назвал в суде имена военнослужащих ВС Армении, отличавшихся особой жестокостью во время Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 20:48
    Мадат Бабаян назвал в суде имена военнослужащих ВС Армении, отличавшихся особой жестокостью во время Ходжалинского геноцида

    В Бакинском военном суде продолжилось открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многих других преступлениях в период военной агрессии Армении против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева каждый обвиняемый обеспечен переводчиком на язык, которым они владеют, а также адвокатами для их защиты.

    В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Судебный процесс продолжился оглашением показаний, данных обвиняемым Мадатом Бабаяном на предварительном следствии по уголовному делу, и других документов, относящихся к нему.

    Согласно его показаниям предварительному следствию, в 1988 году в городе Ханкенди армяне начали создавать вооруженные отряды и организовывать массовые убийства азербайджанского населения в различных районах. Он сам в начале 1990 года добровольно присоединился к отрядам под руководством армянских командиров в селе Чардаглы Агдеринского района и начал участвовать в боевых действиях.

    М.Бабаян в своих показаниях отметил, что 24 февраля Аркадий Ширинян выступил перед тремя ротами и сообщил, что на следующий день, то есть в ночь на 25 февраля 1992 года, они перейдут в наступление для убийства мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Они начали подготовку в соответствии с приказом командира Аркадия Шириняна.

    Перед наступлением город Ходжалы подвергся непрерывному обстрелу из артиллерии и реактивных систем залпового огня, расположенных на высокогорных позициях в направлении Ханкенди, снарядами из пушек, минометов и других видов вооружения.

    После непрерывного артиллерийского, минометного огня и обстрелов из систем БМ-21 "ГРАД", продолжавшихся примерно 30-40 минут, они вошли в город Ходжалы около 00:00 в ночь с 25 на 26 февраля. После вхождения в город они начали стрелять из автоматов, пулеметов, гранатометов по мирному населению Ходжалы, встречавшемуся на их пути, и поджигать их дома.

    После прекращения огня они спросили у Аркадия Шириняна, что делать дальше, а тот поручил им собрать трупы и раненых с территории. С мест, близких к их позициям, они собрали примерно 150-200 трупов. Среди них были малолетние дети, молодые и пожилые женщины, мужчины, старики.

    После сбора трупов прибыли 3 грузовых автомобиля марки "УРАЛ", куда были погружены тела. В это время Вамик и Ширин, громко смеясь, заявили: "Это турки, с турками всегда нужно так поступать". В целом, во время убийства мирных жителей Ходжалы особой жестокостью отличились Вамик Петросян и Ширин Ширинян.

    Судебный процесс продолжится 5 сентября.

