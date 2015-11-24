Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Избраны заместители председателя Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, депутат Зияфет Аскеров избран первым заместителем председателя Милли Меджлиса, а Бахар Мурадова и Валех Алескеров - заместителями председателя.
Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Избраны заместители председателя Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, депутат Зияфет Аскеров избран первым заместителем председателя Милли Меджлиса, а Бахар Мурадова и Валех Алескеров - заместителями председателя.
News DepartmentАвтор новости
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