Избраны заместители председателя Милли Меджлиса

24 ноября, 2015 14:21

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Избраны заместители председателя Милли Меджлиса. Как сообщает Report, депутат Зияфет Аскеров избран первым заместителем председателя Милли Меджлиса, а Бахар Мурадова и Валех Алескеров - заместителями председателя.