Ильхам Алиев: "Контракт века" изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе

«Контракт века» изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе

Первая выставка "Нефть и газ Каспия" была организована в 1994 году, и сразу после нее Азербайджан подписал договор с консорциумом международных нефтяных компаний, который впоследствии был назван "Контрактом века" и фактически изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.

"Это стало возможным благодаря дальновидности президента Гейдара Алиева", - добавил глава государства.