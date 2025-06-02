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Ильхам Алиев: "Контракт века" изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе

Ильхам Алиев: "Контракт века" изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе «Контракт века» изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе
Внутренняя политика
2 июня 2025 г. 10:19
Ильхам Алиев: Контракт века изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе

Первая выставка "Нефть и газ Каспия" была организована в 1994 году, и сразу после нее Азербайджан подписал договор с консорциумом международных нефтяных компаний, который впоследствии был назван "Контрактом века" и фактически изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.

"Это стало возможным благодаря дальновидности президента Гейдара Алиева", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Contract of the Century changed geopolitical and geo-economic situation in the region
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Əsrin müqaviləsi” regionda geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyəti dəyişdirdi

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