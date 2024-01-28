Хроника Западного Азербайджана: Следы древних тюрков в нашей истории

На канале Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук Эльчина Алибейли в эфир вышла передача под названием "Наше наследие" (İrsimiz).

На канале Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук Эльчина Алибейли в эфир вышла передача под названием "Наше наследие" (İrsimiz).

Как передает Report, в программе говорится об этнокультуре, обычаях, архитектуре, прикладном декоративном искусстве, народном творчестве и топонимах Западного Азербайджана.

В передаче, целью которой является сохранение и пропаганда нашего наследия, находящегося в районах и селах Западного Азербайджана под угрозой исчезновения, проводится изучение следов древних тюрков в истории, приводятся свидетельства жителей соответствующих территорий, осуществляются беседы с историками, этнологами, этнографами и фольклористами.

Отметим, что в программе были представлены древние верования и историческое наследие, оставшиеся со времен древних тюрков, зороастрийцев, хазаров, кыпчаков и огузов, а также периода Средневековья. Кроме того, были также продемонстрированы материальные и культурные памятники, созданные коренным населением Западного Азербайджана до 1988 года.