Халаф Халафов: Армения пытается отвлечь внимание международного сообщества от процесса переговоров

Баку. 26 февраля.REPORT.AZ/ "Это свойственная армянским властей черта. В то время как международное сообщество предпринимает шаги для разрешения конфликта, достигается договоренность и начинается ее реализация, Армения делает все для обострения ситуации на линии соприкосновения".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, комментируя провокации, осуществляемые армянскими вооруженными формированиями на линии фронта.

Он отметил, что таким способом армянская сторона пытается отвлечь внимание международного сообщества от процесса переговоров: "Сейчас это не воспринимается. Азербайджан уже не та страна, что была в начале 1990-х годов, и в настоящее время является ведущим государством региона. Страна имеет гораздо более высокий потенциал, чем Армения. Армении не удастся удерживать азербайджанские земли под оккупацией. Они должны отказаться от этих идей. Только тогда в регионе будет обеспечена безопасность".

Замминистра сообщил, что военный потенциал Азербайджана позволяет нанести ответный удар на любую атаку противника: "Хотелось бы, чтобы привлеченные к процессу урегулирования конфликта страны сделали выводы из грязных намерений Армении, принудили Армению к миру. Если Армения не покинет оккупированные азербайджанские земли, мы освободим наши земли, используя другие методы. Переговорный процесс должен получить дополнительные импульсы. Если Армению не принудить к миру, вся ответственность за войну в регионе ляжет на Армению”.