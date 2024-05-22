Фуад Гусейналиев: Власти Армении полностью готовы к заключению мирного соглашения

Власти Армении практически полностью готовы к заключению мирного соглашения.

Власти Армении практически полностью готовы к заключению мирного соглашения.

Об этом сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире телеканала ARB24.

Ф.Гусейналиев отметил, что, поскольку процесс делимитации и демаркации границ активно продолжается, после последней встречи министров иностранных дел активизируются и мирные переговоры:

"Вполне вероятно, что в настоящее время внешнеполитические ведомства обеих стран ведут определенную переписку. В то же время малочисленные акции протеста в Армении показали, что армянский священник Баграт Галстанян не смог объединить вокруг себя недовольных, поскольку армянская общественность предпочла воздержаться от протестов с участием представителей бывших властей. С учетом всего этого, Николу Пашиняну хотелось бы скорее завершить мирный процесс, чтобы после определения границ можно было бы перейти к новому этапу сотрудничества, включающему открытие транспортно-коммуникационных линий, налаживание отношений с Турцией и другие важные процессы”.

По словам Ф. Гусейналиева, Баграт Галстанян всеми своими действиями и поведением демонстрирует намерение прийти к власти в Армении:

"А это непросто. Потому что Баграт - священник, у него нет политического опыта, а церковь в Армении до сих пор открыто не вмешивалась в политические процессы. Священники играли определенную роль в политической жизни страны, но это никогда не носило мирный характер. Нынешний период - время наиболее активной деятельности армянской церкви в политике. Спикер парламента Армении Ален Симонян отметил, что политика - это торговля, а церковь не должна заниматься торговлей. Он намекнул, что Баграт стремится прийти к власти в Армении. Армянское общество точно не будет объединяться вокруг таких людей, как Саргсян и Кочарян, которые стоят за священником. Они знают, что так называемый "карабахский клан" принес Армении только беды".

Директор Report также подчеркнул, что ситуация в Армении может кардинально измениться, благодаря вмешательству внешних сил: "Нельзя исключать любую возможность. Пока все идет в соответствии с планами армянских властей, которые стремятся скорее завершить делимитацию и мирный процесс. После определения границ и заключения мира в адрес Пашиняна перестанут звучать обвинения".

По мнению Ф. Гусейналиева, учитывая, что армянское общество никогда не примет факта прихода церкви к власти, поддержка Баграта со стороны Саргсяна и Кочаряна противоречит его интересам и ведет к спаду массовых протестов.

"Священник считает, что, манипулируя вопросом отношений с Азербайджаном, он может сплотить вокруг себя реваншистские силы и совершить переворот. Однако армянское общество не примет факт правления церкви и священника. Без вмешательства внешних сил протесты в Армении постепенно сойдут на нет”, - заключил Гусейналиев.