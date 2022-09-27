Фарид Шафиев: Все текущие процессы проходят в постконфликтный период

В регионе сформировалась новая реальность. Все текущие процессы проходят в постконфликтный период.

В регионе сформировалась новая реальность. Все текущие процессы проходят в постконфликтный период.

Как сообщает Report, об этом руководитель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал во время выступления на круглом столе в ЦАМО по случаю 27 сентября – Дня памяти шехидов.

Он напомнил, что азербайджанские земли были оккупированы Арменией на протяжении почти 30 лет:

"Армянские националисты утверждали о существовании "Нагорно-Карабахской Республики". Они думали мы смиримся с этим. Мы же говорили, что наша территориальная целостность должна быть обеспечена. Наши земли были освобождены от оккупации. Конфликт уже завершен", заявил руководитель Центра.

Ф.Шафиев отметил, что Азербайджан не возвращается к конфликтной повестке:

"Потому что повестка того периода была определена в рамках Минской группы ОБСЕ, Мадридских принципов. Однако армяне не согласились на это. Может, так даже лучше".

Он добавил, что теперь сформировалась новая реальность.