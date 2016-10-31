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    Еще в двух отделениях полиции Баку произошли кадровые назначения

    Рамиль Джабиев назначен начальником 40-го отделения полиции

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошли новые назначения.

    Как сообщает Report, начальник 40-го отделения полиции Бинагадинского РУП, полковник-лейтенант полиции Фаик Бадалов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником 26-го отделения полиции Ясамальского РУП.

    Заместитель начальника 6-го отделения полиции Бинагадинского района, майор полиции Рамиль Джабиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником 40-го отделения полиции Бинагадинского РУП.

    Отметим, что прежний начальник 26-го отделения полиции Ясамальского РУП, майор полиции Мурад Гусейнов является начальником 1-го отделения полиции Хазарского РУП.

    Напомним, что до этого полковник-лейтенант полиции Эльмир Гусейнов был назначен на должность начальника 25-го отделения полиции Низаминского РУП. 

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