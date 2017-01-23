Депутат Ровшан Рзаев: Я живу на зарплату, которую получаю в Милли Меджлисе - ИНТЕРВЬЮ

Депутат: "В Азербайджане есть такие чиновники, которые достойно служат родине, а есть такие, которые далеки от этого"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Интервью Report заместителя председателя Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса, члена Правления общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики" Ровшана Рзаева:

- На одном из пленарных заседаний Милли Меджлиса вы рассказали о подготовке законопроекта в связи с оккупированными азербайджанскими землями. Как обстоит работа в связи с этим?

- Общественное объединение "Во имя могущественного Азербайджана" и Государственный совет неправительственных организаций при президенте Азербайджана совместно подготовили законопроект "Изучение правовых аспектов признания на мировом уровне геноцида и преступлений этнической чистки". В это время совместно с руководством Милли Меджлиса состоялись общественные слушания. Мы предложили подготовить законопроект в связи с Нагорным Карабахом. В Милли Меджлис представлен законопроект в связи с Ходжалинской трагедией. В настоящее время идет работа над проектом.

- В какой форме может оказаться полезным новосозданная "Армяно-азербайджанская платформа мира" в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом?

- Нагорный Карабах является одним из регионов Азербайджана. Армянские оккупанты нарушили территориальную целостность Азербайджана. Оккупационная политика продолжается на протяжении многих лет. Для обеспечения территориальной целостности Азербайджана продолжаются переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы осуществляем свою деятельность в направлении "народной дипломатии". В рамках этой деятельности мы провели первую встречу в Баку. На встрече участвовали армянские политологи и журналисты. В настоящее время деятельность платформы продолжается. Заявление платформы противоположной стороне состоит в том, что армяне, проживающие как в Армении, так и за ее пределами, выразили готовность вести борьбу за мир. На переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ мы ведем работу для поддержания мира. Результаты своей деятельности мы увидим со временем, однако в настоящее время в связи с этим процессом идет серьезная работа. Надеюсь, что мы внесем свой вклад в переговорный процесс.

- В обществе неоднозначно встречают визит армян в Азербайджан. Как вы оцениваете недовольства?

- Я понимаю тех, кто протестует. Однако каждый гражданин Азербайджана должен понимать, что в стране нет ни одного человека, кто не хотел бы восстановления территориальной целостности Азербайджана. Наша деятельность не должна оцениваться как неприятная. Гейдар Алиев в свое время заявил всему миру, что "Азербайджан восстановит свою безопасность. Это однозначно. Мы видим мирное решение проблемы". Поэтому не вижу никаких проблем в работах в этом направлении. Это шаг в решении проблемы. Мы сторонники мира. В то же время, Азербайджан может воспользоваться иными путями для восстановления территориальной целостности. Как вы знаете, Вооруженные силы Азербайджана в последние годы значительно развились, стали сильнее и современнее. Солдаты и офицеры полностью готовы к решению вопроса военным путем. События апреля прошлого года еще раз продемонстрировали это. В этих боях азербайджанская армия дала достойный отпор провокации армян. Азербайджан вернул значимые возвышенности. После пресечения этой провокации президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление в связи с режимом прекращения огня. Мы думаем, что гражданское общество не должно остаться в стороне от этих процессов.

- Как по-вашему, есть ли вероятность войны между Арменией и Азербайджаном?

- Я лично исключаю это. Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда отмечает, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Мы хотим решения конфликта мирным путем. Азербайджан вправе проводить на своей территории антитеррористические операции, ссылаясь на принципы международного права. Я хочу, чтобы эта проблема решилась мирным путем, и чтобы Нагорный Карабах получил широкий статус в рамках территориальной целостности Азербайджана.

- На каком уровне международная сила Азербайджана на данный?

- Азербайджан достаточно силен на международном уровне. Сегодня в Азербайджане существует сильное политическое государство. Азербайджан предпринял успешные шаги и во внешней политике. Недавно наша страна была избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН. За Азербайджан проголосовало 155 из 200 государств, входящих в ООН. Это непростой вопрос, межгосударственные отношения имеют важное значение. Здесь большую роль играет также личное влияние президента Ильхама Алиева.

- Недавно в центре внимания стоял вопрос участия команд сепаратистского режима оккупированного армянами Нагорного Карабаха на 28-международном фестивале "Клуба веселых и находчивых" в городе Сочи. Временами происходят подобные случаи, что надо сделать, чтобы эти случаи не происходили?

- У Азербайджана нормальные отношения с ведущими странами мира, а также с другими странами. Азербайджан признают надежным партнером во всем мире. Государства признают и поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Правда, иногда случаются и провокации, за которыми стоит армянское лобби. Они достаточно организованны. Армяне, проживающие в России, США, Франции, могут донести свои позиции в этих странах. Все три страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Армянское лобби действует и в других странах. Меня беспокоит это. Армения предпринимает эти шаги, чтобы скрыть свою оккупационную политику.