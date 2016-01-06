В ЦИК Азербайджана прокомментировали непредставление годового финансового отчета 4 политическими партиями

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана предприняла все возможные шаги для того, чтобы партии представили годовые финансовые отчеты. Однако она не владеет опытом применения резких, серьезных санкций к партиям, не представившим отчеты.

Об этом в заявлении Report сообщил заместитель председателя Центризбиркома Натиг Мамедов, комментируя непредставление финансового отчета 4 политическими партиями за 2014 год.

Н.Мамедов отметил, что существуют требования законодательства в связи с непредставлением политическими партиями годовых финансовых отчетов, и эти требования следует выполнять.

Отметим, что в министерстве юстиции Азербайджана зарегистрировано 55 политических партий. Только 51 из них представила в ЦИК годовые финансовые отчеты за 2014 год. Остальные 4 партии - Партия возрождения и прогресса Азербайджан, Азербайджанская партия национального движения, Патриотическая партия Азербайджана, партия "Альянс во имя Азербайджана" не представили отчеты. В отношении этих партий никакие изыскания не предприняты.

Напомним, что согласно законодательству, политические партии должны представить в ЦИК годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением не позднее 1 апреля очередного года.