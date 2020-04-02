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Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане достигло 400 человек

Число заразившихся в Азербайджане достигло 400 человек

В Азербайджане возросло число заразившихся коронавирусом.

Как сообщает Report, количество заразившихся достигло 400 человек. 

Состояние 8 из них тяжелое, 11 - средней тяжести, остальных - стабильное. 26 инфицированных выздоровели, 5 - скончались. 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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