Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане достигло 400 человек

Число заразившихся в Азербайджане достигло 400 человек

2 апреля, 2020 12:14

https://report.az/storage/news/775f65736c9694cf3165e400f4230a6c/9c874d8f-2572-448d-8d71-a1069f9396cb_292.jpg В Азербайджане возросло число заразившихся коронавирусом. Как сообщает Report, количество заразившихся достигло 400 человек. Состояние 8 из них тяжелое, 11 - средней тяжести, остальных - стабильное. 26 инфицированных выздоровели, 5 - скончались. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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